Domingos Montagner é o homenageado do Dia dos Mortos

O ator Domingos Montagner será homenageado em altar especial na celebração do Dia dos Mortos, a festa tradicional mexicana, no Memorial da América Latina. A morte do ator, por afogamento no rio São Francisco após as gravações da novela Velho Chico, chocou amigos e fãs. O compositor mexicano Juan Gabriel também será homenageado no Altar dos Mortos. É uma tradição mexicana reverenciar os mortos com uma celebração entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro.

A festa do Dia dos Mortos acontece na Praça das Sombras, no Memorial da América Latina, nos dias 29 e 30 de outubro (sábado e domingo). O evento ainda conta com uma feira gastronômica com comidas típicas mexicanas, artesanatos e concurso de fantasias.

A entrada é gratuita, das 12h às 20h. O local tem bicicletário, ao lado do portal 9.

Clique aqui para mais informações.