'Domingão' aborda disputa de Vladimir Brichta pela filha na Justiça

Foto: Carol Caminha/Gshow

O ator Vladimir Brichta participou do quadro Arquivo Confidencial do Domingão do Faustão no último final de semana, 18. Em meio a homenagens e histórias contadas por pessoas importantes de sua vida, como Adriana Esteves, Wagner Moura e Lázaro Ramos, uma chamou atenção: sua filha Agnes.

"Nunca vou parar de admirar meu pai porque ele é exatamente como eu quero ser. Uma pessoa feliz, pra cima, que vê os problemas com calma", disse ela, hoje com 18 anos.

Para ter a guarda de sua filha, o ator precisou travar uma batalha na Justiça, o que fez com que tivesse sérios desentendimentos com a família da mãe de Agnes, filha da cantora Gena, morta em 1999.

"Nossa responsabilidade como pai faz com que a gente tenha que estar presente", ressaltou o cantor, que ganhou inúmeros elogios dos familiares.