Doja Cat critica Noah Schnapp, de 'Stranger Things', por expor conversa privada entre os dois

A cantora Doja Cat criticou Noah Schnapp após o ator expor conversa privada entre os dois. Foto: Steve Marcus/Reuters e Mario Anzuoni/Reuters

A cantora Doja Cat se pronunciou após Noah Schnapp, o Will de Stranger Things, expor a conversa privada entre eles no TikTok. Doja abriu uma live na plataforma nesta quinta, 7, e comentou a atitude do ator, que publicou um vídeo em que mostrava a troca de mensagens entre os dois no Instagram. O ator já excluiu a publicação.

O vídeo publicado na quarta-feira, 6, começava com um comentário de Doja em uma foto de Joseph Quinn, que interpreta Eddie no seriado. Uma seguidora comentou: "Doja, olhe o quão bem Joseph Quinn está", e a cantora respondeu: "Chega a ser um crime". Logo depois, a tela mostrava o print da conversa entre a artista e Noah, com a pergunta: "Noah, você pode dizer ao Joseph para hm? Não, espera. Ele tem namorada?"

A conversa continuou e o ator de 17 anos disse: "Mande uma DM [mensagem direta] para ele" e ela respondeu "eu não sei o Instagram ou Twitter dele. Ele não tem uma DM para eu mandar mensagem." Noah então enviou o perfil do colega para a cantora: "Aqui está, senhora".

Doja Cat disse na live do TikTok que não se sentiu confortável com a atitude do ator, mas que ele é apenas 'uma criança': "Para ser justa, ele é tipo uma criança. Não sei quantos anos Noah tem, mas ele não tem mais de 21".

"Quando você é tão novo assim, você comete erros, você faz coisas idiotas. Eu estou tentando ser super justa. Você faz coisas idiotas, você diz coisas idiotas. Você estraga relacionamentos com pessoas e comete erros. Você faz coisas como essas para saber que não deve fazer no futuro. Eu fiz parte das minhas m***** para não fazer de novo", disse a cantora.

Doja também afirmou que não esperava essse comportamento de Noah, que classificou como o de uma 'cobra': "E não estou dizendo que isso encapsula toda a sua personalidade, eu só não imaginava Noah dessa maneira. Talvez ele seja como uma 'cobra' inteira. Mas eu não o via assim", finalizou.