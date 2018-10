Dog Lover: Isabelle Drummond alimenta cachorros de rua em gravação

Isabelle Drummond com seus dois cachorros Foto: @yeuxpapillon/Instagram

Uma atitude da atriz Isabelle Drummond chamou a atenção nas redes sociais. No intervalo das gravações da novela Verão 90 - atração que vai substituir O Tempo Não Para, na faixa das 19h da Rede Globo - Isabelle decidiu alimentar alguns animais de rua que estavam no local. O fato curioso é que o vídeo divulgado nas redes não foi feito pela atriz. Um fã, que observava a cena de longe, admirou a atitude da global e resolveu registrar o momento para compartilhar na internet.

O gesto de empatia da atriz surpreendeu. Mas não é de hoje que Isabelle é envolvida com a causa dos animais. A atriz se tornou vegana após uma viagem para Nova York, em 2016. A decisão de mudar os hábitos foi motivada pelo modo com que os animais são tratados na indústria das carnes, ovos e laticínios. Ela também já teve o sonho de ser veterinária, quando ainda era criança.

Em sua conta do Instagram, a atriz costuma compartilhar cliques com seus dois pets e também com outros animais. Veja abaixo:

Assista ao momento fofo da atriz colocando comida para os bichinhos: