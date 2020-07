Dodô fala sobre 'catarro' ao vivo no 'Encontro': 'Aconteceu!'

Momento em que catarro sai do nariz de Dodô, do Pixote, durante o 'Encontro' Foto: Reprodução de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2020) / Globo

O músico Dodô, do grupo Pixote, passou por um momento constrangedor enquanto participava do Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, 23. Emocionado e chorando, um 'catarro' acabou saindo de seu nariz enquanto era entrevistado.

O momento ocorreu logo após ele assistir a um vídeo com o recado de seu tio, Geraldo. "Opa...", comentou Fátima Bernardes ao perceber a substância no rosto de Dodô.

No mesmo instante, a câmera foi 'cortada' para que apenas a apresentadora aparecesse em cena, voltando ao plano aberto em alguns segundos.

Durante a tarde, o músico se pronunciou em stories de seu Instagram, levando a situação com bom-humor: "Gente, você não sabe o que aconteceu! O Dodô... Escorreu catarro do nariz na hora do programa da Fátima!"

"Ah, rapaziada, aconteceu! Na hora da emoção eu estava lá e foi assim. Mas eu aqui, tranquilo, foi aquele momento... Tudo bem, tá tranquilo. 'Aconteceu, virou manchete'!", concluiu.