Documento substituto de passaporte de Michael Jackson será vendido por mais de R$ 400 mil

O cantor Michael Jackson Foto: Michael A. Mariant/ AP

Objetos raros e valiosos do rei do pop Michael Jackson eventualmente são encontrados e colocados a leilão ou vendidos. Este é o caso de um documento específico de viagem do artista e que será comercializado agora no site Moments In Time.

De acordo com informações do TMZ, Michael Jackson perdeu o passaporte dele no início dos anos 1990 e teve que preencher um pedido de substituição. E é justamente este formulário que será vendido agora.

No documento, é possível ver quatro fotos do cantor, como tiradas com câmera Polaroid.

Além disso, o papel traz detalhes curiosos sobre as informações pessoais do cantor. No campo 'ocupação', por exemplo, Michael Jackson escreveu simplesmente 'artista'.

A raridade também contém a assinatura robusta do astro e parece estar em excelente condição. O documento substituto do passaporte do cantor será vendido a US$ 75 mil ou, em reais, R$ 413 mil.