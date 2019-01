Documentário sobre Michael Jackson e supostas vítimas de pedofilia será lançado em janeiro

O cantor Michael Jackson, que morreu em 2009. Foto: Divulgação

Michael Jackson teve uma carreira invejável no mundo da música pop. É um dos artistas que mais ‘fatura’ após a morte. Estima-se que a família dele tenha recebido mais de US$ 1 bilhão desde então.

Com uma carreira brilhante, o astro também teve capítulos nebulosos e até hoje não confirmados, como acusações em casos de pedofilia. O primeiro surgiu no verão de 1993. O garoto Jordan Chandler, de 13 anos, e o pai dele, Evan Chandler, denunciaram Michael Jackson por abuso sexual. O cantor negou as acusações, dizendo que seria incapaz de “causar mal a uma criança”. O caso não foi para frente por falta de provas.

A história de Chandler e de outras crianças nos anos 1990 será contada pelo produtor Dan Reed. O cineasta Dan Reed recebeu prêmios pela produção The Pedophile Hunters (Os Caçadores de Pedófilos, na tradução).

No documentário sobre essa fase da vida de Michael Jackson, Leaving Neverland, Dan Reed trará a versão das duas supostas vítimas, que já são adultos. O foco será nos depoimentos de Wade Robson e James Safechuck. Ambos processaram o espólio de Michael Jackson depois da morte do cantor, alegando crimes sexuais, mas os dois casos não prosperaram. O cantor foi absolvido em 2005 numa ação criminal na Califórnia em que foi acusado de molestar um outro garoto, de 13 anos, em seu rancho chamado Neverland.

O documentário será lançado no festival Sundance, no dia 29 de janeiro. A família de Michael Jackson se manifestou à THR: “Mais uma terrível produção em uma tentativa absurda e patética de ganhar dinheiro na exploração de Michael Jackson”.