Documentário sobre a carreira dos Rolling Stones ganha trailer

‘My Life as a Rolling Stone’: Documentário que acompanha toda carreira da banda ganha trailer. Foto: Reuters

A série documental My Life as a Rolling Stone, da BBC, ganhou o primeiro trailer na última quinta-feira, 14. Com quatro episódios, o documentário dos Rolling Stones será lançado em agosto em celebração ao 60° aniversário da banda de rock britânica e conta a história do grupo com um retrato individual dos integrantes.

O trailer traz, além de cenas de entrevistas atuais, arquivos guardados há seis décadas, narrado pela atriz Sienna Miller.

“Mick Jagger é Mick Jagger - um homem muito honrado sob toda essa porcaria”, disse Keith Richards. “Keith tem uma reputação como um infernal. Ele tocava os Beatles o tempo todo. Isso me deixaria maluco”, comentou Jagger.

O baterista Charlie Watts, que morreu no ano passado, é lembrando por Richards, que o chama de “o melhor baterista que a Inglaterra já produziu”.

A série documental conta com participações especiais de admiradores do grupo, como P.P. Arnold, Chrissie Hynde, Slash, Rod Stewart, Tina Turner e Steven Tyler.