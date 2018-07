Documentário revela que princesa Diana e príncipe Charles mal se conheciam antes do casamento

Princesa Diana e príncipe Charles teriam se encontrado apenas 12 vezes antes do casamento Foto: Handouts/Files/Reuters

A princesa Diana morreu em um trágico acidente de carro no dia 31 de agosto de 1997. Em homenagem ao 20º aniversário da morte de uma das princesas mais renomadas do mundo, algumas produtoras desenvolveram vários documentários sobre a vida de Diana.

Princess Diana: Her Life, Her Death, The Truth, produção da CBS, apresentará os aspectos mais profundos da trajetória de Lady Di. Um dos pontos mais divulgados sobre o filme é que, nele, alguns entrevistados próximos à princesa revelaram detalhes chocantes, como o fato de que Diana e Charles mal se conheciam quando se casaram - eles teriam se encontrado apenas 12 vezes antes da cerimônia.

O documentário, produzido por Gayle King, abordou o começo da vida de Diana, mas focou no período em que ela se tornou membro da família real britânica e o momento do divórcio precoce do príncipe Charles.

O documentário também traz aspectos importantes na investigação do caso da morte da Princesa. Ela morreu num acidente de carro dentro de um túnel em Paris, cidade em que ela e o namorado, um empresário egípcio bilionário, passavam férias. As circunstâncias do acidente ainda geram suspeitas de uma conspiração para matar Diana.

Depois do ocorrido, quatro investigações independentes foram iniciadas em dois países. A produtora do documentário abordou as descobertas de cada grupo. A investigação final do caso concluiu que a morte foi causada por um acidente trágico, e que não era uma conspiração. No entanto, a investigação também verificou que o motorista do carro estava sob efeito de bebidas alcoólicas.

Confira o trailer do documentário: