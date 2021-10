Documentário ambiental narrado por Alec Baldwin tem lançamento adiado

Ator Alec Baldwin em foto de junho deste ano. Foto: Angela Weiss / AFP

O lançamento físico e digital de Flint: Who Can You Trust?, um documentário ambiental narrado por Alec Baldwin, foi adiado, disse seu diretor, Anthony Baxter, após a morte de uma cinegrafista por disparos no set de filmagens do filme Rust, protagonizado pelo ator.

A diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu e o diretor Joel Souza ficou ferido quando um revólver que Baldwin usava durante um ensaio disparou. O ator foi informado de que a arma não estava carregada, de acordo com documentos jurídicos.

Enquanto a produção de Rust foi interrompida, Flint, que trata da crise hídrica de 2014 em Flint, no Estado norte-americano do Michigan, deveria estrear na sexta-feira em cinemas de todo o país.

"Adiamos o lançamento cinematográfico e digital de @FlintTheMovie após os acontecimentos recentes trágicos por respeito. Permitir que a história dos moradores de #Flint seja ouvida continua sendo imensamente importante para mim, e garantiremos o lançamento do filme em uma data posterior", disse Anthony Baxter, o diretor do documentário, em um tuíte.

O documentário registra a crise hídrica na cidade depois que esta trocou sua fonte de água pública do Lago Huron para o Rio Flint para cortar gastos durante uma crise financeira.

A água corrosiva do rio causou uma infiltração de chumbo dos canos, e a cidade voltou a usar a água do Lago Huron no ano seguinte. Mais de 250 mil pessoas foram afetadas pela exposição a elementos contaminantes do Rio Flint, segundo documentos.