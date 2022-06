Do pop ao grunge: Luísa Sonza quer mirar novo estilo no futuro

A cantora Luísa Sonza lançou uma linha de esmaltes inspirada na estética rebelde do grunge, do pop-punk e do indie. Foto: Bruna Lucena

A cantora Luísa Sonza resolveu investir no mercado de moda e beleza e, nesta sexta-feira, 3, anunciou que assinará uma coleção de esmaltes inspirada em uma estética grunge, pop-punk e indie, gêneros que marcaram as décadas de 1990 e 2000.

Ao todo, a linha terá seis cores com nomes de músicas importantes para a carreira da artista: Boa Menina, Vip, Braba, Toma, Anaconda e Modo Turbo.

Ela participou de todo o processo de criação e resolveu apostar em uma estética mais "rebelde" para a novidade, que lança em parceria com a empresa Dailus.

Em entrevista ao Estadão, Luísa disse que vem mirando uma energia mais "ousada" e que flerta com a rebeldia do grunge e do pop-punk desde o último álbum, Doce 22, principalmente durante os seus shows.

No futuro, a cantora revela querer ir além e lançar algum trabalho inspirado nesses estilos. "Eu amo esses gêneros musicais e sei que quero criar algo mais voltado para eles em algum momento da minha carreira", afirma.

Poder apostar em uma rebeldia é o que ajuda Luísa a enfrentar momentos difíceis e desafios pelos quais já passou durante a vida. "Para eu conseguir expressar as minhas vulnerabilidades de maneira tão honesta, foi necessária muita coragem, e foi dessa forma que eu tirei forças para encarar esses desafios", conta.

Doce 22 foi o álbum mais intimista da carreira da artista, mas também o mais ousado. Para ela, foi a obra o que a ajudou a iniciar um processo de liderar a própria narrativa.

"Tentei contar a minha história pelo meu ponto de vista, e, no momento que eu tomei a frente da minha própria narrativa, as coisas começaram a mudar", afirma.

Sobre tentar investir no mercado da beleza, Luísa conta que a iniciativa surgiu pelo seu gosto no ramo. "As minhas unhas são uma parte importante da minha estética, e o esmalte tem tudo a ver com isso", ressalta ela, que não descarta lançar outras linhas no futuro.

Ela diz que sempre foi uma empresária e assumiu a frente da gestão da sua trajetória na música. Recentemente, a artista assinou um contrato com a Sony Music para investir na carreira internacional e diz que se inspira em Anitta e Pabllo Vittar.

"A Anitta e a Pabllo são artistas que estão levando o Brasil para o mundo. Graças a elas, estão surgindo novas possibilidades para os artistas nacionais, muitas portas estão sendo abertas", finaliza.

