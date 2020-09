Djonga faz performance especial no MTV Miaw 2020 contra o racismo

O rapper Djonga fez uma apresentação no MTV Miaw misturando três músicas Foto: YouTube / Reprodução / MTV Brasil

O rapper Djonga participou da edição de 2020 da premiação MTV Miaw e realizou uma apresentação que reuniu alguns dos seus maiores sucessos na noite da quinta-feira, 24. O cantor aproveitou para enviar, durante a performance, uma mensagem contra o racismo.

Djonga cantou as músicas O Cara de Óculos, Oto Patamá e Olho de Tigre, na apresentação, realizada no topo de um prédio na cidade de São Paulo. Ele contou com três dançarinos negros que encenaram as canções. Em dado momento, eles vestiram camisetas que formavam a frase “parem de nos matar” e sentaram em tronos.

A performance foi finalizada com um trecho da música Olho de Tigre, que diz “fogo nos racistas”. Na mesma noite, Djonga foi o campeão na categoria Beat BR. Ele já havia sido o vencedor nesta categoria em 2019.

Nas redes sociais, o rapper aproveitou para falar sobre a performance. “Nós não tá por mídia, sim pra fazer o certo... Inclusive esses são: Weezy, Raquel Cabaneco e Nicolas Cabaneco!”, disse ele no Twitter, aproveitando para identificar os dançarinos. Já no Instagram, ele mandou outra mensagem: “se acostuma”.

Nós não tá por mídia, sim pra fazer o certo . . . Inclusive esses são: WEEZY, RAQUEL CABANECO E NICOLAS CABANECO ! pic.twitter.com/lgGsJlOe4L — Deus (@djongadorge) September 25, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais