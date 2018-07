DJ responde 'avaliação' de Katy Perry: 'Nem me lembro de ter feito sexo'

Diplo brincou com a situação no Twitter Foto: REUTERS/Mario Anzuoni | REUTERS/Steve Marcus

No último dia 11, Katy Perry deu uma entrevista a James Corden e fez um ranking de seus ex-namorados em relação ao sexo. O DJ Diplo ficou em terceiro, depois de John Mayer e Orlando Bloom.

Provocado pela conta do Twitter Thump, o veículo de música eletrônica da revista Vice, Diplo respondeu que nem se lembra de ter feito sexo com Katy Perry e ainda brincou com sua posição no ranking.

Confira:

I don't even remember having sex — florence mayweather (@diplo) 12 de junho de 2017

Horas depois, o DJ postou uma foto sua no Twitter e brincou: "Eu ganhei a medalha de bronze na Olimpíada do sexo", com um emoji de medalha de terceiro lugar ao lado.