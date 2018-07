Dj Diplo publica tela de produção de música com Anitta

Dj Diplo e Anitta anunciaram parceria para este ano de 2017. Foto: João Sal/Estadão

Nesta quinta-feira, 4, o produtor Dj Diplo, um dos maiores nomes da música internacional, compartilhou uma foto do que parece ser a já anunciada produção com Anitta.

Na parte superior da imagem publicada em seu Snpachat, é possível ler Anitta no que seria o título do arquivo aberto na tela de produção.

Diplo é o produtor de Lean On (2015), Where Are Ü Now (2015) e Run The World (Girls) (2011). No Brasil, ele já assinou músicas como Gringo, da Banda Uó e Então Vai, de Pabllo Vittar.

Dj Diplo publica tela de produção de música; é possível ler Anitta no topo da página Foto: snapchat/@diplo

Esta é a terceira parceria internacional de Anitta, que em 2016 lançou Sim ou Não ao lado de Maluma, outro grande nome da música mundial.

Ainda para maio de 2017 está previsto o lançamento de Switch, música que Anitta dividirá com a rapper australiana Iggy Azalea, que canta o hit Fancy.