DJ Avicii será homenageado em festival de música em prol da saúde mental

O DJ Avicii Foto: Instagram / @Avicii

O DJ Avicii, morto em abril de 2018, ganhará uma homenagem em um show beneficente para a prevenção do suicídio, na Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia, onde o músico nasceu.

O evento, chamado Avicii Tribute Concert for Mental Health Awareness, ocorrerá em 5 de dezembro e está sendo organizado pela Fundação Tim Bergling, que leva o nome original do artista e aborda questões de saúde mental.

De acordo com informações da AP, os ingressos estarão à venda nesta quinta-feira, 5, e diversos músicos se apresentarão, como Adam Lambert, Rita Ora, David Guetta e Kygo.

O anúncio do festival neste mês segue a campanha de apoio psicológico que ocorre anualmente, chamada Setembro Amarelo.

Avicii alcançou bilhões de visualizações no YouTube com suas músicas, como Wake Me Up, Addicted To You, Waiting For Love e o póstumo SOS.

