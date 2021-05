DJ Alok lança remix de rapper australiano Masked Wolf; assista

O DJ Alok Foto: Gil Inouie

O DJ Alok e o australiano Masked Wolf lançaram nesta sexta-feira, 30, o single Astronaut in the Ocean. O remix, que já acumula mais de 500 milhões de streams na versão original, ganha roupagem eletrônica pelas mãos do brasileiro.

“Masked Wolf é um fenômeno do rap e hip-hop australiano. O som dele tem um alcance gigante, sem falar que a letra de ‘Astronaut in the Ocean’ traz uma mensagem de fé e esperança, sentimentos importantes nos tempos de hoje”, afirma Alok.

Astronaut in the Ocean estreou em 2019. Sob o selo da Elektra Records, com distribuição da Warner Music Group, a música é top 200 no Brasil e número 1 na lista Top Emerging Artists da Billboard.

Em janeiro de 2021, Alok alcançou mais de 16,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e se tornou o brasileiro mais executado na plataforma de streaming.

Assista ao vídeo: