DJ Abdo promete sucesso com Os Hawaianos após viral no TikTok

Felipe de Souza Abdo, conhecido como DJ Abdo, produziu o single viral 'Eu Bem Que Te Avisei'. Foto: Arquivo pessoal

No cenário musical há 12 anos, Felipe de Souza Abdo, 28, conhecido como DJ Abdo, vive a melhor fase de sua carreira desde março, quando viralizou com o hit Eu Bem Que Te Avisei, em parceria com Mc Delux. “Acordei e, do nada, o Neymar estava dançando minha música. Levei um susto”, conta ao Estadão.

O craque da seleção brasileira foi apenas a primeira personalidade a coreografar o hit, que em pouco tempo ganhou popularidade no TikTok e foi performado por diversos nomes famosos, como Virgínia Fonseca, Alok, Romana Novais, Eliana, Larissa Manoela, Vanessa Lopes, Camila Loures, Luara, entre outros. “No começo não caiu minha ficha, porque vim do nada e, de repente, minha música está tocando no Brasil inteiro, até nas rádios”, reflete o DJ.

Atualmente, Abdo ultrapassa 2,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Na plataforma, seu single tem mais de 30 milhões de streams, além de quase 14 milhões de visualizações no clipe oficial, no YouTube. Os números fomentam o sonho do DJ, que descarta querer ser “sucesso de apenas uma música”.

Para seguir em ascensão, ele está realizando alguns projetos. Nesta quarta-feira, 3, por exemplo, Abdo grava Vapo Vapo Tey Tey, em parceria com Os Hawaianos, com lançamento previsto para setembro. A partir do dia 6 de agosto, ele dá o primeiro passo na almejada carreira internacional, com cinco dias de apresentações em Portugal.

“Andei de avião pela primeira vez há dois meses, aproximadamente. Nunca fui de ir para longe da minha cidade, Mogi das Cruzes (SP), e agora com o sucesso dessa música, graças a Deus, estão me abrindo as portas”, comemora, destacando, ainda, que após a Europa, irá para Fortaleza (CE), Paraná e Goiás.

Próximos passos na carreira

DJ Abdo deseja migrar para o sertanejo e conquistar carreira internacional. Foto: Arquivo pessoal

“Hoje, meu foco é o TikTok, depois que vi a proporção que a plataforma dá. Na minha opinião, essa é a maior ferramenta da atualidade para divulgação de música, porque quando cai lá, vira uma dancinha, o pessoal curte, e não tem jeito, vira hit”, destaca.

Apesar do sucesso no funk, o paulista se declara “aberto para todos os estilos”. No entanto, pretende migrar para o sertanejo e deseja uma parceria com Gusttavo Lima e Wesley Safadão, seus ídolos. Segundo ele, já está estudando para fazer isso acontecer, pois acredita que, dessa maneira, pode se “tornar um artista mais bem visto entre todos os públicos”.

O DJ se define como persistente e está confiante no sucesso. “Foram 12 anos para chegar onde cheguei agora. Estou muito feliz, mas não totalmente satisfeito, porque penso muito além disso. Quero ser um artista internacionalmente reconhecido, então não posso acomodar”, afirma.

Por fim, Abdo aconselha a todos que pretendem seguir na carreira musical: “Nunca desistam dos seus sonhos e, acima de tudo, tenham fé em Deus. Basta crer, acreditar e seguir em frente”.