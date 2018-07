Divulgadas primeiras fotos da filha de Blac Chyna e Rob Kardashian; veja

Rob Kardashian e Blac Chyna Foto: Reprodução / Instagram

Dream (sonho em inglês) é a mais nova integrante do clã Kardashian, família americana que tem sua rotina retratada no reality show 'Keep up with Kardashians', do canal E News. A bebê, que é filha de Rob Kardashian e Blac Chyna, nasceu nesta quinta-feira, 10, e menos de 24 horas depois de chegar ao mundo já teve uma foto divulgada no Instagram.

This first official photo confirms it. #RobAndChyna's daughter is literally a Dream. Click the link in our bio for all the details on this precious angel! Uma foto publicada por Kardashians on E! (@kuwtk) em Nov 10, 2016 às 2:23 PST

O clique foi postado no perfil do reality show. "Esta primeira foto oficial confirma. A filha de Rob e Chyna é literalmente um Sonho", afirma a legenda da foto.

Segundo o canal de TV que transmite a vida dos Kardashians, a menina nasceu pesando 3,31kg e nasceu por meio de uma cesariana.

Blac Chyna já é mãe de King Cairo, o menino é fruto do relacionamento de Chyna com o rapper Tyga, atual namorado de Kylie Jenner, irmã de Rob Kardashian.