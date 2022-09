Disney: Thanos está entre os nomes de bebês mais populares nos EUA

Segundo levantamento do site Organic Baby Formula (via ComicBook), Thanos - interpretado por Josh Brolin em Guardiões da Galáxia - se tornou um dos nomes de bebês mais populares dos Estados Unidos inspirados em personagens da Disney .

O vilão de Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato aparece na 9ª posição do ranking, e é apenas um de dois nomes inspirados no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) que chegaram ao top 10 - o outro sendo Quill, em referência a Peter Quill, o Senhor das Estrelas (Chris Pratt) de Guardiões da Galáxia .

1- Quill (Guardiões da Galáxia)

2- Kristoff (Frozen)

3- Rey (Star Wars)

4- Aladdin (Aladdin)

5- Merida (Valente)

6- Belle (A Bela e a Fera)

7- Simba (O Rei Leão)

8- Olaf (Frozen)

9- Thanos (Vingadores)

10- Timão (O Rei Leão)

11- Nala (O Rei Leão)

12- Kylo (Star Wars)

13- Anakin (Star Wars)

14- Moana (Moana)

15- Flynn (Enrolados)

16- Wanda (WandaVision)

17- Leia (Star Wars)

18- Valkyrie (Thor)

19- Tiana (A Princesa e o Sapo)

20- Elsa (Frozen)

21- Cinderella (Cinderela)

22- Naveen (A Princesa e o Sapo)

23- Esmeralda (O Corcunda de Notre-Dame)

24- Ariel (A Pequena Sereia)

25- Sebastian (A Pequena Sereia)

26- Loki (Thor)

27- Aurora (A Bela Adormecida)

28- Luke (Star Wars)

29- Finn (Star Wars)

30- Jasmine (Aladdin)

Como alguns desses nomes na verdade são bem comuns, a lista não mede o total de crianças registradas com eles, ao invés disso observando quantas posições esses nomes pularam no ranking de popularidade da Administração de Segurança Social dos EUA após sua estreia nos cinemas.

O diretor James Gunn respondeu a um internauta, pelo Twitter, que perguntou sobre o motivo pelo qual Drax nunca enfrentou Thanos no MCU. Em Guardiões da Galáxia, principalmente, é mencionado diversas vezes que Drax é obcecado por uma vingança contra Thanos, pela morte de sua família.

No entanto, a promessa de um confronto entre os dois nunca se concretizou. O ator Dave Bautista chegou a expressar decepção sobre isso.

Em resposta a essa questão, Gunn escreveu: “Eu só escrevi uma cena com Thanos, em Guardiões da Galáxia Vol. 1. Você precisa fazer essa pergunta a outra pessoa”.

Actually @JamesGunn if you can answer this question we would all appreciate it.

Howcome Drax never got to face off Thanos?

It was talked about a lot and built up since 2014, but we never got to see Drax take on Thanos?