Disney escolhe atores protagonistas do live-action de 'Mulan'

Gong Li e Jet Li são alguns dos nomes confirmados no live-action de 'Mulan'. Foto: Yves Herman, Bobby Yip/REUTERS

Após definir a protagonista do live-action de Mulan – e deixar os fãs do filme felizes por a escolhida ser chinesa – a Disney definiu mais alguns atores para a trama, que deve estrear apenas em 2020, ambos também chineses. As informações são do Hollywood Reporter.

Uma das atrizes é Gong Li, para o papel da vilã. A atriz interpretou Hatsumomo em Memórias de Uma Gueixa (2005) e a senhora Murasaki em Hannibal: A Origem do Mal (2007). Ela deve viver uma bruxa, personagem que não está na animação original da Disney.

Outro nome confirmado é Jet Li para interpretar o imperador da China. O ator já atuou em filmes como O Mestre das Armas (2006), Cão de Briga (2005) e Os Mercenários (2014). Em Mulan, seu personagem coordena a mobilização das tropas por meio do recrutamento de um homem de cada família. Então a protagonista Mulan, que será vivida por Liu Yifei, se disfarça de homem para evitar que seu pai tenha de se alistar.

A terceira confirmação é a atriz de origem vietnamesa-chinesa Xana Tang, que vai interpretar a irmã de Mulan. Já a direção fica por conta de Niki Caro.

As filmagens vão começar em agosto na China e na Nova Zelândia, e o filme tem estreia prevista para 27 de março de 2020.