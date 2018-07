Disney encerra parceria com youtuber após vídeo com conteúdo antissemita

Disney cancela parceria com PewDiePie após vídeo com conteúdo antissemita. Foto: Reprodução/YouTube

Nesta terça-feira, 14, o Maker Studios, uma divisão da Disney, anunciou o cancelamento de sua parceria com o youtuber Felix 'PewDiePie', considerado o maior youtuber do mundo, com mais de 50 milhões de inscritos. O motivo? Ele postou um vídeo com conteúdo antissemita.

No dia 11 de janeiro, PewDiePie publicou um vídeo mostrando que pagou dois homens indianos para escrever um cartaz com a frase 'Death to all jews', que significa 'morte a todos os judeus'. O vídeo era um teste do site Fiverr, em que usuários podem pagar para que outras pessoas realizem atos ao vivo na internet.

O vídeo, porém, não foi muito bem recebido e gerou diversas críticas. O youtuber então se defendeu, dizendo que "não esperava que eles realmente fossem fazer isso" e que estava arrependido.

Mas as críticas não acabaram por aí e a Disney se viu obrigada a cancelar a parceria com o youtuber para preservar sua imagem. "Embora Felix tenha criado sua base de fãs sendo provocativo e irreverente, ele claramente foi longe demais neste caso e o resultado é um vídeo inapropriado", disse uma representante do Maker Studios à imprensa.

Segundo o The Wall Street Journal, essa não foi a primeira vez que PewDiePie publicou um vídeo com conteúdo antissemita. Um relatório do jornal revela que, desde agosto de 2016, foram publicados nove vídeos com o mesmo problema. Em seu Tumblr, o youtuber disse recentemente que "não apoia neonazistas de qualquer maneira".