Disney anuncia filmes narrados por Meghan Markle e Natalie Portman

A Disney anunciou nesta quinta-feira, 26, que irá lançar dois novos filmes: Dolphin Reef e Elephant, que serão narrados, respectivamente, pela atriz Natalie Portman e por Meghan Markle, duquesa de Sussex. As produções serão lançadas em 3 de abril no Disney+, serviço de streaming da empresa.

Segundo o anúncio, os filmes acompanharão “duas incríveis famílias com jornadas inesquecíveis”, cujos enredos possuem “duas poderosas histórias que mostram o quão longe as famílias podem ir”.

Dolphin Reef irá mostrar uma região turística de Israel, com o mesmo nome, que é habitada por diversas espécies, incluindo golfinhos, que, de acordo com o anúncio “trabalham juntas em perfeito equilíbrio para prosperar em um ambiente imprevisível”.

Já Elephant irá mostrar a jornada de uma família de elefantes pela África, no que promete ser “uma aventura que mudará as vidas deles”. O filme será o primeiro trabalho de Meghan desde que ela e o marido, Harry, decidiram se afastar dos compromissos que tinham com a família real britânica.

Antes de se casar com o príncipe, Meghan tinha uma carreira como atriz, com papel na série Suits. O casal vive atualmente no Canadá junto com o filho, Archie. A participação de Meghan no filme da empresa havia sido anunciada em janeiro de 2020, e segundo as informações, o cachê que atriz receberá será doado para uma instituição que protege elefantes.

