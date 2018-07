Discussão sobre mãe de Johnny Depp seria a causa de agressão do ator à esposa

Johnny Depp enfrenta acusação de que teria agredido sua esposa Foto: Bang Showbiz

Uma discussão sobre a mãe doente de Johnny Depp teria ocasionado o incidente com o iPhone entre o ator e sua esposa, Amber Heard. Os dois filhos do astro, Lily-Rose, de 17 anos, e Jack, de 14 - frutos de um relacionamento dele com a cantora Vanessa Paradis - teriam sido contra a presença de Amber ao lado do leito de Betty Sue Palmer durante os últimos dias dela, o que resultou em uma briga acalorada entre o casal e que teria motivado Depp a atirar um telefone na mulher.

Uma fonte disse ao jornal 'The Sun': "Jack e Lily-Rose nunca aprovaram Amber, eles a aturavam por causa do pai. Mas estavam certos que não queriam que ela estivesse no leito de morte de Betty Sue - e isso causou um enorme atrito". As coisas esquentaram quando o ator informou Amber da vontade dos filhos, mas ela teria agido 'como uma criança petulante'. "Foi quando as coisas se tornaram desagradáveis e uma enorme briga aconteceu", relatou. O falecimento ocorreu no dia 20 e Amber entrou com pedido de divórcio três dias depois.

Entretanto, também alega-se que Johnny "estava enlouquecido" por suspeitas de que a atriz, de 30 anos, o estaria traindo com Cara Delevingne. O astro de Hollywood teria a crença de que sua mulher, bissexual, e a modelo britânica o estavam "fazendo de tolo". Ele recebeu uma ordem de restrição temporária em meio a acusações de que ele abusou fisicamente e verbalmente de Amber, embora negue o ocorrido.

"A amizade de Amber com Cara, que se tornou mais e mais próxima ao longo do tempo, trouxe o começo do fim de seu casamento com Johnny", afirmou uma fonte próxima do casal.

"Elas costumavam a festejar muito juntas e não fizeram nenhuma tentativa de esconder o fato de que elas estavam bastante sedutoras. Amber sempre deixou suas tendências bissexuais bastante óbvias. Mas isso provocaria brigas furiosas com Johnny, que odiava o quão indiscreta ela estava sendo. Em uma ocasião, ele ainda gritou para ela: 'Você está fazendo me fazendo de bobo'", relatou.