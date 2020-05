Diretora de ‘Matrix’ ataca Elon Musk e Ivanka Trump por fazerem referência ao filme

Cena de 'Matrix' (1999), das irmãs Wachowski, que imagina seres humanos vivendo em um mundo simulado Foto: Warner Home Video

Atualizada em 18 de maio de 2020, às 17h55

A roteirista e diretora dos filmes Matrix, Lilly Wachowski, atacou no domingo, 17, o empresário Elon Musk e Ivanka Trump, filha do presidente Donald Trump, por publicarem referências ao primeiro filme da franquia, atribuindo uma aparente carga política à famosa cena envolvendo a pílula vermelha.

Tudo começou quando Musk fez uma publicação em sua conta no Twitter falando para as pessoas tomarem a “pílula vermelha”, Ivanka compartilhou a fala do bilionário, e emendou dizendo que a dela “estava tomada”. Lilly respondeu a publicação de Ivanka: “Vão se f****”.

A referência de Musk foi inspirada no primeiro filme da franquia, de 1999, em que o personagem Morpheus oferece ao protagonista Neo, vivido por Keanu Reeves, duas pílulas, uma vermelha e outra azul após revelar que ele vivia em uma simulação de computador. A vermelha permitiria que a pessoa enxergasse a realidade para além da simulação, e com a azul Neo poderia retornar a sua vida normal e esquecer a revelação.

Fuck both of you — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020

A crítica de Wachowski, criadora do filme junto com a irmã Lana, veio após as publicações acabarem atribuindo uma carga política à cena. Recentemente Elon Musk decidiu reabrir uma de suas fábricas na Califórnia mesmo em meio à quarentena devido à pandemia do novo coronavírus, e disse que eventuais punições legais deveriam ser destinadas apenas a ele.

Já o pai de Ivanka, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump tem encorajado a retomada de atividades econômicas para uma reabertura da economia, indo contra as recomendações de especialistas que temem uma segunda onda de casos do novo coronavírus. Até o momento os EUA possuem quase 1,5 milhão de casos de covid-19 e 89 mil mortes.

No dia 4 de maio Lilly repetiu a mensagem ao responder a uma publicação do ministro da Educação Abraham Weintraub. Ele publicou no dia 3 de maio um vídeo que mostra a cena do momento de escolha entre a pílula vermelha e a azul, com a legenda "está chegando o momento de decidir". "Vai se fu***", disse a diretora e roteirista.

fuck you — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 4, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais