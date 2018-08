Diretor revela que foi pressionado a colocar cena de nudez de Meghan Markle em filme

O diretor Reg Traviss revelou que resistiu à pressão feita por executivos de cinema para colocar cenas de nudez envolvendo Meghan Markle no filme 'Anti-Social' Foto: Adrian Dennis/Reuters

O diretor Reg Traviss revelou, em entrevista para o jornal britânico The Sun, que resistiu aos pedidos de executivos de cinema para colocar cenas de nudez envolvendo Meghan Markle, noiva do príncipe Harry, quando os dois trabalharam no filme Anti-Social, lançado em 2015 (ainda sem estreia no Brasil), antes de a atriz começar seu relacionamento com o membro da família real britânica.

Segundo Traviss, os executivos ficaram decepcionados nas prévias do filme quando viram que não havia nudez. “Lembro quando levei a prévia do filme para as distribuidoras e os executivos ficaram ‘ah, mas não tem cenas de sexo ou de nudez'”, disse o diretor.

“Outras pessoas definitivamente teriam se aproveitado das atrizes. Acho que a razão pela qual eu não coloquei nada do tipo é porque outros teriam feito. Não era necessário para o enredo do filme”, continuou. Mesmo assim, caso uma cena do tipo fosse necessária, Traviss acredita que Meghan a teria feito sem problemas. “Acho que todos os atores sérios estão dispostos e interpretar qualquer coisa caso o enredo peça por isso. Não acho que com a Meghan teria sido diferente”, concluiu.