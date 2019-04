Diretor John Singleton é hospitalizado após sofrer derrame, de acordo com site TMZ

Singleton já concorreu ao Oscar por duas vezes Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o site de TMZ, o diretor John Singleton, responsável por trabalhos como "+ Velozes + Furiosos", "Shaft" e um dos episódios do seriado American Crime Story: People vs O.J. Simpson", sofreu um derrame, aos 51 anos, e está hospitalizado.

O site informa que o diretor foi ao médico no começo desta semana por conta de uma fraqueza nas pernas. Um membro da família disse ao TMZ que Singleton voou de volta da Costa Rica e o avião pode ter sido o gatilho da emergência médica. Ainda segundo a publicação, o diretor está passando por testes e fazendo reabilitação. O derrame foi considerado como leve.

Singleton concorreu ao Oscar com a sua estreia como diretor em "Boyz n the Hood", de 1991, nas categorias "Melhor Diretor" e "Melhor Roteiro Original", em 1992, sendo o mais novo a ser nomeado nas duas categorias, com 23 anos.