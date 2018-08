Diretor diz que filho de Johnny Depp tem 'problema sério de saúde'

Ator Johnny Depp e sua ex-mulher Vanessa Paradis Foto: Denis Balibouse/Reuters

Ex-mulher de Johnny Depp, a atriz francesa Vanessa Paradis não compareceu à estreia de seu filme A Knife in the Heart na última terça-feira, 25, e o diretor do longa afirmou que ela estava cuidando do filho que está doente.

“Infelizmente, Vanessa Paradis não pôde estar aqui conosco esta noite. Ela teve de cuidar do filho que está com problemas sérios de saúde”, teria dito o diretor Yann Gonzalez durante o evento. As informações são da revista francesa Voici.

Johnny Depp e Vanessa mantiveram um relacionamento de 1998 a 2012. Eles tiveram a filha Lily-Rose, de 19 anos, e John Christopher Depp III, de 16 anos. O ator atualmente está em turnê pela Europa com sua banda The Hollywood Vampires.