Diretor de TV se desculpa após fazer comentários racistas sobre Maju e Thelma

O empresário Rodrigo Branco foi criticado após fazer comentários racistas em uma transmissão ao vivo Foto: Instagram / @brancorodrigo

O empresário e diretor de televisão Rodrigo Branco se desculpou, na terça-feira, 31, por ter feito comentários racistas sobre a jornalista Maju Coutinho e sobre a participante do Big Brother Brasil Thelma Assis. Em uma transmissão ao vivo, ele disse que as duas eram favorecidas por serem negras.

Os comentários foram feitos em um vídeo realizado pela DJ Ju de Paulla, realizado na segunda-feira, 30. Rodrigo e a DJ estavam falando por quem torciam no BBB 20 quando ele afirmou que torcer pela Thelma seria racismo. “A Thelma nem pensar. Torcer pela Thelma é racismo. Todo mundo tá votando nela porque ela é negra coitada”, disse ele.

Logo depois, ele também criticou Maju Coutinho, apresentadora do Jornal Hoje, da Rede Globo: “É a mesma coisa que eu falo da Maju Coutinho. Ela é péssima, é horrível. Eu a assisti hoje, ela só tá ali por causa da cor. Qual foi a carreira dela? A carreira dela foi ser xingada”.

Rodrigo Branco dando um show de racismo usando Thelma e Maju Coutinho. que absurdo, meu Deus!pic.twitter.com/4ArPMmnMEp — gui. (@luis_guilherme) March 31, 2020

A jornalista não falou sobre o assunto em suas redes sociais. Já os responsáveis por administrar o perfil de Thelma no Instagram e no Twitter se posicionaram sobre a questão. “Estamos adotando as providências cabíveis na defesa dos interesses da Thelma e da população negra brasileira”, informa uma publicação no Instagram.

“Negros quando se posicionam viram monstros e arrogantes, quando conquistam é por pena ou pela cor. Nosso carinho a Ju de Paulla e a Maju Coutinho. Mulheres fortes, competentes e guerreiras”, diz uma publicação na conta de Thelma no Twitter.

Negros quando se posicionam viram monstros e arrogantes,quando conquistam é por pena ou pela cor. Nosso carinho a @judepaulla1 e a @majucoutinho. Mulheres fortes, competentes e guerreiras.

Rodrigo foi bastante criticado nas redes sociais por causa dos comentários, e logo depois publicou um vídeo no Instagram em que se desculpou. “Várias vezes eu falo besteira ou mudo de ideia. Eu não falei nada [na live] como eu penso ou como queria explicar o que eu queria falar. Queria falar uma coisa e falei outra, foi totalmente racista. Falei m**** e a gente tem que assumir quando fala m****”, disse ele, pedindo desculpas para Maju, Thelma e também para Ju de Paulla, por ter feito os comentários na live dela.

