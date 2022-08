Diretor de 'Senhor dos Anéis' cogitou fazer hipnose para esquecer da saga de filmes

Trilogia de 'Senhor dos Anéis', dirigida por Peter Jackson, já atingiu o patamar de um dos maiores projetos cinematográficos já executados. Foto: Reprodução de cena de 'O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei' (2003)

O diretor de Senhor dos Anéis, Peter Jackson, revelou que cogitou fazer sessões de hipnoterapia para que pudesse esquecer que trabalhou na adaptação da saga para o cinema. A declaração foi feita em entrevista ao podcast do The Hollywood Reporter, Awards Chatter.

Segundo Jackson, ele queria poder assistir à franquia como um fã comum e, por isso, se aproximou do ilusionista Derren Brown para tentar ajudá-lo. Na conversa, o diretor da trilogia contou que ter comandado o set lhe tirou a oportunidade de aproveitar os longas depois de lançados.

“Quando fizemos os filmes do Senhor dos Anéis , sempre senti que era a pessoa azarada que nunca conseguiu vê-los como um filme inesperado”, explicou ele. “Na época em que eles estavam exibindo, eu estava imerso nisso por cinco ou seis anos. Foi uma grande perda para mim não poder vê-los como todo mundo”, lamentou.

Ele continuou: “Na verdade, considerei seriamente ir a um cara da hipnoterapia para me hipnotizar e me fazer esquecer os filmes e o trabalho que fiz nos últimos seis ou sete anos para poder sentar e apreciá-los. Eu não segui com isso, mas conversei com o [mentalista britânico] Derren Brown sobre o assunto e ele achou que poderia fazer isso”.