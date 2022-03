Diretor de ‘Pantera Negra’ é algemado por solicitar saque da própria conta bancária

Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, foi confundido com assaltante de banco. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O diretor de Pantera Negra, Ryan Coogler, foi confundido com um assaltante de banco ao tentar sacar dinheiro de sua conta bancária em Atlanta, nos Estados Unidos. O incidente aconteceu em janeiro, mas foi revelado nesta quarta-feira, 9, pelo site TMZ.

À revista Variety, Coogler confirmou o ocorrido e afirmou que “essa situação nunca deveria ter acontecido”. Ele também esclareceu que o Bank Of America, do qual ele tentou realizar o saque, colaborou com ele e resolveu o cenário de forma satisfatória

O diretor foi detido e algemado após entregar um pedido escrito à mão à funcionária do caixa. “Eu gostaria de sacar 12 mil dólares em dinheiro da minha conta. Por favor, conte o dinheiro em outro lugar. Eu gostaria de ser discreto”, dizia o bilhete.

A funcionária, no entanto, interpretou a situação como um assalto, pelo valor exceder os dez mil dólares e acionou um alarme no banco. Ela informou ao seu chefe e os dois chamaram a polícia, que abordou dois colegas de Coogler que esperavam fora da agência e, em seguida, algemou o diretor. Quando a situação foi esclarecida, os três homens foram soltos.

Atualmente, o cineasta está trabalhando na sequência de Pantera Negra, que, após a morte do ator Chadwick Boseman, terá como protagonista Letitia Wright, que interpreta a irmã do herói no longa.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais