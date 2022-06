Diretor de 'Lilo & Stitch' critica 'Frozen': 'Fizemos romance sobre irmandade primeiro'

As irmãs de 'Lilo&Stitch' e 'Frozen'. Foto: Disney

O co-diretor de Lilo & Stitch (2002), Chris Sanders, revelou se sentir irritado com os elogios que o filme Frozen recebeu na época que foi lançado, em 2013. O cineasta desabafou sobre a frustração que tem com os comentários sobre Frozen priorizar o relacionamento de duas irmãs.

"Para ser claro, acho Frozen ótimo. Mas foi um pouco frustrante para mim porque as pessoas estavam, 'Finalmente, um relacionamento não romântico com essas duas garotas', e eu pensei: 'Nós fizemos isso! Isso absolutamente já foi feito antes'", disse ao The New York Times.

Dirigido por Sanders e Dean DeBlois, Lilo & Stitch foca na amizade entre uma jovem havaiana e uma criatura azul extraterrestre parecida com um coala. Além da amizade, o filme aborda os desafios da irmã mais velha, Nani, cuidar de Lilo, que a cria após a morte de seus pais em um acidente de carro.

Para Sanders, o foco na irmandade antecede Frozen em mais de uma década. O co-diretor declara, por fim, que deseja que o filme seja reconhecido por centralizar um não-romance. Lilo & Stitch está disponível no Disney+.