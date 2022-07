Diretor de 'Besouro Azul' anuncia fim das filmagens do novo filme da DC

Filme 'Besouro Azul' estreia em agosto de 2023. Foto: Instagram/angelmanuelsoto

O filme Besouro Azul concluiu as filmagens nesta terça, 18. A informação foi dada pelo diretor Angel Manuel Soto através de seus stories no Instagram.

O longa, que estreia em agosto de 2023, ainda não teve sinopse nem muitos detalhes divulgados. Angel Manuel Soto publicou que está finalizada a fotografia do filme mais difícil de sua carreira.

O elenco de Besouro Azul conta com Xolo Maridueña no papel principal de Jaime Reyes, a atriz Bruna Marquezine como Jenny, que poderá fazer par romântico com o protagonista, Susan Sarandon como Victoria Kord, George Lopez como o Tio Rudy, Adriana Barraza na pele da avó do herói, Elpidia Carrillo como Rocio e Damián Alcazar como Alberto.

Angel Manuel Soto dirige Besouro Azul a partir do roteiro do escritor mexicano Gareth Dunnet-Alcocer, que escreveu o remake de Scarface. Besouro Azul tem estreia prevista para agosto do próximo ano.