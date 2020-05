Diogo Nogueira cozinha estrogonofe durante live; como assistir

Diogo Nogueira em live Foto: YouTube / @Diogo Nogueira Oficial

Diogo Nogueira começou a sua live de samba às 12h deste domingo, 17. É possível assistir ao show ao vivo no YouTube. É o 2º show ao vivo virtual do cantor desde o início da quarentena causada pela pandemia do novo coronavírus (confira outras lives deste domingo clicando aqui).

"Sejam bem-vindos à minha live! Hoje a gente tem bastante coisa bacana. Vamos começar cantando!", introduziu ao público, antes de começar a cantar a música Coragem Pra Vencer.

"A gente, por conta da covid[-19] fica um pouco distante, mas está tendo a oportunidade de se ver e fazer um som aqui na live, todo mundo devidamente cuidado, direitinho", falou, sobre seus colegas músicos.

Pouco depois, Diogo Nogueira afirmou que faria um "estrogonogue": "é um estrogonofe que eu faço de um jeito diferente"

Como assistir à live de Diogo Nogueira

A live de Diogo Nogueira está sendo transmitida no canal do YouTube oficial do cantor. Clique abaixo para assistir:

Moqueca em live de Diogo Nogueira

"Queria agradecer às pessoas que assistiram à live passada. Foi uma live incrível, no dia do meu aniversário. Fiz uma moqueca deliciosa [clique aqui para conferir a receita]", relembrou o músico, sobre a live anterior que realizou nesta quarentena.