Diogo Nogueira conta sobre o início do namoro com Paolla Oliveira

O sambista Diogo Nogueira e a atriz Paolla Oliveira Foto: Reprodução Instagram / @paollaoliveirareal

Diogo Nogueira esteve no programa Encontro nesta sexta-feira, 17, e contou para Fátima Bernardes como ele conheceu Paolla Oliveira. O casal assumiu o namoro em agosto, quando anunciaram uma música que o sambista fez para a atriz. Antes disso, em julho, ela já havia postado uma foto com ele em seu show.

Em conversa com a apresentadora, Diogo revelou o começo desta história. "A gente já tinha se cruzado na Rede Globo. Cruzei umas duas ou três vezes por aqui, mas no dia que aconteceu mesmo, recebi uma ligação do Mumuzinho, e a Mari, que é empresária dela, que tinha que apresentar uma pessoa. E quando ele falou quem era, eu disse: 'não é possível, será que é verdade isso?'. A gente foi se falando até se encontrar. A coisa foi evoluindo. Fiz uma massa com camarão, tomamos vinho", lembrou o cantor.

Eu apenas estou morrendo de amor com essa declaração do @DiogoNogueira pra @paolla #Encontro pic.twitter.com/M9giJUPBcR — TV Globo em (@tvglobo) September 17, 2021

O sambista garantiu que continua fazendo de tudo para agradar sua amada e distribuiu elogios. "Eu faço, cuido, pode perguntar pra ela. Fiz uma música pra ela e ela ficou encantada. Ela é uma mulher muito forte, guerreira, que gosta de juntar as pessoas, a família. Muito simples, verdadeira. Só tenho que agradecer papai do céu. Estou completamente entregue."

Ao mandar seu recado pelo aniversário da Fátima Bernardes, Paolla também aproveitou para elogiar o namorado. "Você está muito bem acompanhada. Aliás, eu ia adorar comemorar o meu aniversário com esse convidado", brincou a atriz.

No palco do Encontro, Nogueira cantou a música que fez para Paolla e mandou um recado romântico: "Beijo, meu amor! Te amo!".