Diogo Nogueira canta e cozinha moqueca durante live na quarentena; veja

Diogo Nogueira. Foto: J.F. Diório/Estadão

A hora do almoço foi agitada neste domingo, 26, nas redes sociais. Isso porque Diogo Nogueira decidiu fazer uma moqueca, ao vivo, enquanto realiza uma live no YouTube na quarentena.

Para a comemoração do seu aniversário de 39 anos durante a pandemia do novo coronavírus, o músico decidiu festejar online, com a transmissão, e a presença virtual de amigos.

A live é destinada para a arrecadar fundos para a luta contra a covid-19 no Brasil. Com um QR code, os internautas puderam participar.

Nas redes sociais, os fãs parabenizaram Diogo Nogueira pelo aniversário e enviaram comentários. A hashtag mais publicada é 'Em Casa com Diogo'.

Diogo Nogueira é o Rodrigo Hilbert do Samba... — cantasamba (@CantaSamba) April 26, 2020

Diogo Nogueira fazendo comida durante a live e eu: pic.twitter.com/qREspq8Pxe — napaula (@naaaapaula) April 26, 2020

Queria chegar na minha cozinha e ver o Diogo Nogueira cozinhando..#EmCasaComDiogo pic.twitter.com/JPzJFEMJ0w — Léia Fernandes (@eufernandeslele) April 26, 2020

Receita da moqueca de Diogo Nogueira

No canal do músico no YouTube, além da apresentação, a produção decidiu compartilhar com os seguidores a receita da moqueca realizada, ao vivo, por Diogo Nogueira. Quem quer se arriscar por aí no fogão?

Moqueca A La Nogueira na Panela de Barro

Ingredientes:

• 8 postas (robalo ou badejo)

• 500g camarão cinza

• 4 tomates pequenos

• 1 pimentão verde

• 1 pimentão vermelho

• 1 pimentão amarelo

• 2 cebolas grandes (1 cebola picadinha e 1 cebola cortada em rodelas)

• 5 dentes de alho

• 2 doses de cachaça para flambar o camarão

• Azeite a gosto

• 500 ml leite de coco

• 6 colheres de azeite de dendê (para quem gosta)

• 2 pimentas dedo de moça

• Salsa e coentro a gosto

• Pimenta do reino à gosto

Modo de preparo:

Tempere o peixe com o caldo de um limão, sal e pimenta do reino a gosto. Antes de começar o preparo da moqueca, flambar os camarões. Nada de escolher panelas fundas: dê preferência à frigideira. Também é preciso escolher uma frigideira com tampa para apagar as chamas rapidamente, se for necessário.

Como flambar:

Aqueça a frigideira, deixe o azeite bem quente e coloque os camarões. Em seguida, coloque com cuidado duas doses de cachaça (de preferência em um copinho de vidro) no canto da frigideira. Se você não tiver experiência para usar o fogo do fogão para flambar, use o fósforo ou isqueiro.

Em uma panela de barro coloque o azeite e deixe esquentar bastante. Quando estiver bem quente, colocar os pimentões cortados em rodelas e deixar por mais ou menos um minuto. (Dica: sinta o perfume dos pimentões). Retire da panela e reserve.

Depois, colocar as cebolas picadinhas, o alho e refogar. Quando o refogado estiver pronto, arrumar a cebola no fundo da panela, colocar as postas de peixe, os pimentões e rodelas de cebola por cima. Acrescente o leite de coco.

Aguarde o cozimento do peixe. Por fim, desligue o fogo, acrescente o azeite de dendê e tampe a panela. Deixe apurar o sabor por cinco minutos e pode servir.

Tempo de preparo: 50 minutos.

Dica: A moqueca pode ser acompanhada com arroz branco e farofa de dendê. A receita da transmissão foi feita com peixe robalo.