Dinho Ouro Preto revela que teve edema nas cordas vocais após covid-19

O cantor Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, contraiu covid-19 no final de março, e revelou em uma live musical na sexta-feira, 12, que teve um edema em suas cordas vocais devido à doença. A condição, um tipo de inchaço, acabou afetando a voz do cantor.

“Eu estou fazendo fonoaudiologia. Estou um pouco rouco, estou assim desde a covid-19. Fiquei com um edema nas minhas cordas vocais e estou fazendo exercícios diários. Foi dito para eu falar menos e cantar mais, o que é difícil para mim porque eu falo pra caraca”, comentou o cantor em uma entrevista enquanto participava de uma live da Radio Rock, junto com a cantora Zélia Duncan.

Dinho destacou que teve várias doenças ao longo da vida, como dengue, gripe suína e uma infecção hospitalar, mas a doença causada pelo novo coronavírus foi a mais forte que ele já pegou. “Não é uma brincadeira, é sério. Foi horrível”, alertou o cantor.

O cantor teve febre, dores no corpo e calafrio durante duas semanas, mas não precisou ser hospitalizado. Ele também comentou que após se curar tentou voltar a correr, mas sua resistência física ainda está muito baixa.

Ainda em sua fala, Dinho aproveitou para destacar a necessidade de ajudar as pessoas mais necessitadas nesse momento, já que são as mais afetadas pela pandemia. “Eu acredito que uma coisa positiva que pode sair dessa pandemia é justamente ver as pessoas estendendo solidariedade e exercitando sua empatia”, disse o cantor.

