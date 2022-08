Dilsinho e Sorriso Maroto lançam DVD 'Juntos Ao Vivo no Rio de Janeiro'

Dilsinho e Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Marato. Foto: Brunini

Dilsinho , rosto da nova geração, e o grupo Sorriso Maroto , que representa o pagode romântico nacional, lançam nesta quarta-feira, 10, às 21h30 no YouTube, o DVD Juntos Ao Vivo no Rio de Janeiro. Antes, eles farão uma live às 20h, no canal do cantor.

A apresentação - filmada em maio na capital carioca, no estacionamento do RioCentro - marca a eternização do projeto Juntos, que começou em janeiro de 2022 e já ganhou músicas inéditas, videoclipes, álbum e turnê pelo Brasil.

“Estar ao lado do Sorriso, que sempre foi uma referência para mim, durante todo esse processo, em tudo que criamos, e ver milhares de pessoas cantando com a gente por todo o País foi um dos momentos mais especiais da minha carreira. Estou muito feliz em ter isso registrado em formato de DVD para que todos os fãs possam curtir e eternizarmos esse momentos juntos", diz Dilsinho ao Estadão.

Dilsinho está fazendo sucesso no pagode. Foto: Brunini

“Cada parte do Juntos foi incrível e entrou para a nossa história. É uma alegria estar ao lado do Dilsinho e nossa troca é especial demais. Estamos ansiosos para que todo mundo tenha acesso ao que foi esse show mágico”, completa Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Marato.

No novo projeto, são performadas 24 canções no total, que também serão divulgadas individualmente na versão ao vivo, metade no canal de cada artista. A tracklist também conta com singles importantes da carreira de cada um, cantados em medleys, em uma experiência única para os fãs de pagode.

Treze singles inéditos e clássicos

Os músicos entregaram 13 singles inéditos em parceria, dentro do álbum que leva o mesmo nome do projeto. Entre elas, Mensagem Apagada, Prejuízo, Brigas Por Nada, Trovão, Terra de Ninguém e muitas outras.

Clássicos das discografias de Dilsinho e do Sorriso Maroto também ganham versões ao vivo no palco de Juntos, como Péssimo Negócio, Refém, Sinais, Vai e Chora e outros.

Não é a primeira vez que eles se encontraram. Quem assistir ao DVD vai poder conferir seus feats anteriores. Pouco a Pouco e 50 Vezes estão na tracklist. Além disso, Bruno Cardoso trabalhou na produção desde o primeiro disco do intérprete de Péssimo Negócio.