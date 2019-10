Digão, do Raimundos, critica Joelma por jaqueta de bandas punk

Digão, do Raimundos, e a cantora Joelma Foto: Instagram | @digaoraimundos / @joelmaareal

O músico Digão, vocalista da banda Raimundos, usou os stories de seu Instagram na última segunda-feira, 14, para criticar a cantora Joelma, ex-Calypso, por conta de uma jaqueta usada por ela para a gravação do clipe da música Ai Baby.

Apesar de a jaqueta ter sido utilizada em abril de 2019 por Joelma, Digão compartilhou uma foto da cantora vestindo-a apenas recentemente. Na roupa, há o símbolo de bandas ligadas ao estilo punk.

"Como assim, Joelma? Pra usar, tem que ouvir e amar!", escreveu Digão, marcando também o perfil das bandas Misfits e Discharge.

Logo abaixo, complementou com a frase "F*** the fashion!", que traduzida do inglês significa "f***-se a moda!".

Confira abaixo a jaqueta utilizada por Joelma que gerou as críticas de Digão, e o clipe em que a cantora a utiliza.