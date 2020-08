Digão, da banda Raimundos, comemora recuperação de covid-19

Digão, da banda Raimundos, disse que não está mais com o novo coronavírus Foto: Instagram / @digaoraimundos

O vocalista da banda Raimundos Digão anunciou na quarta-feira, 12, que está oficialmente livre do novo coronavírus. Em 5 de agosto o cantor já havia feito uma publicação no Instagram avisando que havia se recuperado após contrair covid-19.

A informação foi dada pelo cantor em um story publicado em sua conta. Na publicação do dia 5 ele falou sobre seu estado de saúde e confirmou nos comentários que tinha sido diagnosticado com covid-19. “Saindo de um período que não foi fácil. Graças a Deus estou rodeado de família e amigos médicos a quem pude confiar”, disse Digão.

Apesar do vocalista não ter informado quando testou positivo para o novo coronavírus e os sintomas que sentiu, em 6 de agosto a banda Raimundos cancelou sua participação em uma live musical que ocorreria no sábado, 8, no Rio de Janeiro.

“O vocalista Digão se recupera de sintomas de covid-19. O artista já está bem, porém ainda não foi liberado para retornar às atividades”, disse um comunicado publicado no Instagram da banda.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais