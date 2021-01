‘Difícil tirar a ideia de fazer lipo da cabeça’, diz ex-BBB Emilly Araújo

Emilly Araújo foi campeã do BBB17 Foto: Paulo Belote/Globo

Emilly Araújo, campeã do Big Brother Brasil 17, revelou, nesta segunda-feira, 25, que tem desejo de realizar uma lipoaspiração, devido a uma pressão estética que sente com a internet.

Nas redes sociais, a apresentadora recebeu diversas mensagens de seus fãs e seguidores alertando sobre os riscos desta cirurgia plástica, como forma de conscientização para Emilly.

Os internautas mencionaram o caso da influenciadora Liliane Amorim, que morreu neste domingo, 24, devido a complicações com a lipo e da apresentadora Thaynara OG que teve que ir para a UTI, depois do procedimento estético mal sucedido.

Estou recebendo de vários seguidores e de amigas o vídeo da thaynara e notícias do caso da liliane Amorim É surreal! — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) January 25, 2021

“Estou recebendo de vários seguidores e de amigas o vídeo da Thaynara e notícias do caso da Liliane Amorim. É surreal!”, comentou a ex-BBB no Twitter.

“Todos me alertando! E mesmo assim, com muito medo, é difícil tirar a ideia de fazer lipo da minha cabeça! Tudo por conta dessa pressão de estética 'perfeita' que a internet trouxe pra minha vida”, escreveu Emily.

Todos me alertando! E mesmo assim, com muito medo, é difícil tirar a ideia de fazer lipo da minha cabeça! Tudo por conta dessa pressão de estética “perfeita” que a internet trouxe pra minha vida — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) January 25, 2021

Em resposta ao desabafo de Araújo, usuários enviaram mensagens de apoio. “"Falo como mãe, não caia nessa de perfeição estética, isso não existe! As pessoas estão se enchendo de filtros nas postagens e passando uma irrealidade. Não caia nesse conto, você não precisa, agradeça pelo que Deus lhe deu. Tira isso da cabeça", disse uma fã.

"Deus já te fez tão linda, Emilly. Não procure problema para você mesma e tristeza para os que te amam!!! Esqueça esse negócio de lipoaspiração, pelo amor de Deus!!", comentou outra internauta.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais