Diana Ross anuncia ‘Thank You’, primeiro single inédito em 15 anos

Cantora Diana Ross. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Após 15 anos sem lançar uma música inédita, Diana Ross anunciou seu novo single Thank You nesta quinta-feira, 17. A cantora passou todo esse período dedicada a trabalhos comemorativos de sua carreira.

Thank You é a primeira das 14 músicas que a cantora disse que gravou durante o último ano e deve compor o novo álbum sem data prevista de lançamento.

Em seu Twitter, Diana já soltou duas prévias para os fãs terem um gostinho do que vem por aí. “Dedicado a vocês”, disse a cantora sobre a música.

Recentemente, Diana Ross também anunciou a UK Thank You Tour, com sete shows em junho de 2022 pelo Reino Unido.