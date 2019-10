Dia Internacional dos Animais: Conheça os curiosos nomes dos pets de personalidades

Kim Kardashian e Kesha com seus pets. Foto: Instagram/kimkardashian/iiswhoiis

Nesta sexta-feira, 4, é celebrado o Dia Internacional dos Animais. No Brasil, a data também lembra um santo da igreja católica considerado o protetor dos animais: São Francisco de Assis.

Muitos tutores de animais acabam se inspirando nos nomes mais inusitados para batizar seus pets. E é assim no mundo das personalidades.

Kim Kardashian, por exemplo, tem um cachorrinho chamado Sushi.

Ela também divulgou nas redes sociais que pegou mais dois cães chamados Sakê e Soba.

Kim Kardashian não é a única personalidade que se inspirou em comida para batizar seus pets. O ator Adam Sandler colocou o nome de Meatball (Almôndega, em português) em seu cachorro. Emmy Rossum batizou o cãozinho de Peper (Pimenta).

O ator Norman Reedus decidiu batizar o gato como Eye in the Dark, ou Olho no Escuro. E Kesha colocou o nome de Mr. Fluffy Pants (Senhor Calças Fofas) para expressar toda a fofura de seu bichano.

Outras personalidades decidiram fazer homenagem a personagens de séries, filmes ou desenhos animados.

A cantora Ariana Grande colocou o nome de Sirirus Black em um dos seus cães. É uma referência a um personagem da saga de Harry Potter. O cachorro da atriz Anne Hathaway se chama Kenobi, um dos personagens da série Star Wars.

E Paris Hilton batizou a cadelinha como Tinkerbell (Sininho).

Artistas brasileiros também homenagearam personagens de histórias, como Reynaldo Gianechini, que batizou a companheirinha de Mafalda.

Bruno Gagliasso colocou o nome do cãozinho de Johny. No vídeo, o pet aparece lambendo o rosto do ator.

Assista ao vídeo:

Um dos vários cachorros de Anitta se chama Olavo. Sempre que está cumprindo agenda de shows, a cantora publica foto dos pets para matar a saudade.