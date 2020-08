Dia dos Pais: Thais Fersoza mostra café da manhã feito por Michel Teló

Thais Fersoza publicou uma foto com Melinda e Teodoro para homenagear Michel Teló no Dia dos Pais Foto: Reprodução Instagram/ @tatafersoza

Thais Fersoza começou o domingo, 9, compartilhando com seus seguidores no Instagram os bastidores da cozinha de sua casa. Michel Teló, pai de Melinda e Teodoro, foi o responsável por preparar o café da manhã da família.

"E no Dia dos Pais olha quem faz o café da manhã, que faz todo dia e no Dia dos Pais fez também. Olha esse maravilhoso. Esse é o melhor papai do mundo para aquelas duas crianças, para aqueles dois amores da nossa vida. Feliz Dia dos Pais e esse paizão maravilhoso já está aqui na lida", contou a atriz.

"Pelo amor de Deus como eu deixaria de fazer. Os meus maiores presentes", respondeu o cantor se referindo aos filhos. O sertanejo preparou uma crepioca para a mãe de Melinda e Teodoro.

A atriz também publicou uma homenagem de Dia dos Pais para Michel Teló. "Ele é sim o melhor pai do mundo! Eu sou muito abençoada por ter formado uma família com você marido... Muito obrigada por ser tão atencioso, dedicado, carinhoso, divertido, firme quando necessário.. Amo compartilhar com você essa missão de sermos pais", escreveu Thais Fersoza.

Thais Fersoza também falou sobre os desafios de criar os filhos. "Aprendemos e trocamos diariamente.. sempre buscando o melhor pra eles. Já passamos por tantas coisas com esses pequenos.. tantas emoções de todos os níveis e sentimentos e você estar aqui, junto foi o que fez toda diferença."

Veja a homenagem completa: