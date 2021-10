Dia do Professor: Leticia Spiller presta homenagem nas redes sociais

A atriz Leticia Spiller Foto: Instagram/@arealspiller

A atriz Leticia Spiller aproveitou o Dia dos Professores para fazer uma homenagem nas redes sociais aos educadores de todo o País. Ainda na noite desta quinta-feira, 14, ela publicou uma série de fotos antigas das carteirinhas do colégio em que estudou.

Em uma das imagens, o documento, da escola Sagrado Coração de Maria, em Copacabana, no Rio de Janeiro, mostra que, em 1983, Leticia estava no quarto ano do ensino fundamental e o nome da professora dela era Nilza Habib.

"Amanhã é o dia de prestar uma homenagem àquele que com sua dedicação e esforço nos faz sentir especiais e capazes de atingir nossos sonhos! Mas como hoje é #tbt vou postar mais de uma lembrança desta época tão especial e inesquecível da minha vida! Amo minhas carteirinhas, guardo com maior amor! Professores feliz dia!", escreveu a atriz na legenda das imagens no Instagram.