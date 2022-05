Dia do Orgulho Nerd: Entenda a origem da data que é comemorada em 25 de maio

Dia do Orgulho Nerd ou Dia da Toalha é comemorado em 25 de maio e é em homenagem a dois filmes, sendo um deles 'O Guia do Mochileiro das Galáxias'. Foto: Disney

Dia 25 de maio é comemorado o Dia do Orgulho Geek, Dia do Orgulho Nerd ou Dia da Toalha. Durante muito tempo, esse público era visto “esquisito”, mas isso tem mudado.

Afinal, gostar de um universo lúdico e que está repleto de fantasias já não é mais motivo de vergonha. Na verdade, muitas dessas pessoas sentem orgulho de fazer parte deste movimento.

Mas, qual a origem e por que a data foi escolhida como comemoração? A criação deste dia é para mostrar que o universo geek, na verdade, tem pessoas incríveis e que amam consumir esse tipo de conteúdo — seja um filme, HQ, série, jogos e até cosplays. Só que o dia 25 de maio não foi escolhido à toa e nós te explicamos o motivo.

Origem do Dia do Orgulho Nerd ou Dia da Toalha

Filme de 'Star Wars', que estreou em 25 de maio de 1977, é um dos motivos do Dia do Orgulho Nerd ser comemorado nesta data. Foto: REUTERS

No dia 25 de maio de 1977, aconteceu a estreia de Star Wars: Uma Nova Esperança e esse é um dos ícones para a cultura geek, praticamente um marco histórico para o público.

Além dessa motivação, a data também é conhecida como Dia da Toalha e foi instituída pelos fãs em homenagem ao autor Douglas Adams, que escreveu O Guia do Mochileiro das Galáxias, que também é um sucesso entre os nerds.

Nos livros, Adams fala sobre a toalha como algo fundamental para qualquer mochileiro espacial e pode ser usada de diferentes maneiras em vários locais do espaço, ou seja, isso a tornava um item básico de sobrevivência.

Dessa forma, a toalha virou um símbolo do humor que marcou seu trabalho. Ele ainda aconselha que nunca saia de casa sem levar uma toalha consigo e, se duvidar, é possível encontrar pessoas na rua com uma toalha sobre os ombros durante o dia 25 de maio.

A primeira comemoração do Dia da Toalha aconteceu em 2001, algumas semanas depois da morte de Adams — que foi em 11 de maio. Já o Dia do Orgulho Nerd foi oficializado e passou a ser comemorado na mesma data só em 2007.

Desde então, o dia 25 de maio nunca mais foi o mesmo para as pessoas que amam o estilo e a cultura nerd.

O jovem nerd

Fabiene Matos, de 37 anos, sempre gostou do universo geek, mas foi só na fase adulta e depois de mãe que se descobriu como nerd. Foto: Arquivo pessoal

Fabiene Mattos, de 37 anos, revela que, desde criança, sempre foi fascinada por histórias em quadrinho, mas não tinha muito acesso a esses produtos, apenas alguns gibis da Turma da Mônica ou álbuns de figurinhas que comprava na escola. Depois de adulta, mãe de três filhos (sendo dois deles meninos), ela conta que voltou que a explorar esse universo de quadrinhos, heróis e vilões.

"Senti que ali era o meu lugar e me descobri nerd na fase adulta, foi quando meu interesse pela leitura voltou. Percebi que os livros que prendiam minha atenção e me faziam 'maratonar' eram os de fantasia", fala.

A profissional de relações públicas explica que, com seu próprio dinheiro, começou a comprar itens desse universo e brinca que não pode ser nerd sem um all star.

"A partir daí, com meu próprio dinheiro, comecei a investir em algo que faz sentido pra mim e me deixa feliz: minha coleção de bonecos, quadrinhos, camisetas de personagens e all star. Que nerd não tem um all star, não é mesmo? Depois veio a fase do cinema e, tão logo, a dos streamings, que fazem a alegria das minhas madrugadas maratonando filmes e séries.

Thiago Martins, de 27 anos, revela que entrou no universo nerd graças ao avô, Claudionor, que "já foi para outra galáxia em 2004", como ele diz. Foto: Instagram/@imthiagomartins

Thiago Martins, de 27 anos, também faz parte do universo nerd e revela que quem o inspirou para esse mundo foi seu avô, Claudionor, que era muito fã e colecionava quadrinhos. "Eu passava os finais de semana na casa dele e acabou sendo inevitável. Na época, ainda não sabia ler e só admirava as figuras, mas isso foi um gatilho para aprender a ler", diz.

O analista de infraestrutura relembra que um dia seu avô foi buscá-lo na escola e passaram em uma banca de jornal para comprar algo que não tinha na casa dele. "Lembro de ter ido direto em uma edição aleatória do Batman e outro do Homem-Aranha. Daí pra frente não teve mais volta, quando vi já estava além dos quadrinhos, imerso em livros, jogos, séries e animações", conta.

O mundo geek no Twitter

Por muito tempo esse público foi taxado e julgado por gostar de filmes, séries, HQ’s e jogos que envolvessem algo tão lúdico.

Um levantamento do Twitter feito para o Estadão mostrou quais os assuntos desse universo estão em alta na rede social. Jogos, filmes de super-heróis e séries ganham destaque nos resultados.

Sobre jogos, por exemplo, no primeiro trimestre de 2022, foram contabilizados quase 800 milhões de tweets sobre o assunto no mundo, 52% a mais do que o mesmo período de 2021 e 12% maior quando comparado ao quarto trimestre do ano passado.

Já quando o assunto são filmes, os nerds brasileiros não descansam enquanto não alcançam o topo dos assuntos mais comentados. Em 2021, seis dos dez filmes mais comentados na plataforma tiveram a temática de super-heróis, como Liga da Justiça, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e Viúva Negra.

Também em 2021, entre as dez séries mais mencionadas no Twitter no Brasil, quatro são sobre o universo geek: Wandavision, Loki, The Umbrella Academy e Falcão e o Soldado Invernal.