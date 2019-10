Dia do Nordestino é comemorado por internautas nas redes sociais; confira as publicações

Lázaro Ramos demonstrou orgulho de ser baiano no Dia do Nordestino, comemorado nesta terça-feira, 8. Na imagem, ele aparece no Farol da Barra, em Salvador. Foto: Instagram / @olazaroramos

Comemora-se nesta quinta-feira, 8, o Dia do Nordestino. A data é comemorada há onze anos em São Paulo, após entrar para o calendário da cidade pela lei municipal nº 14.952, de 13 de julho de 2009.

Apesar de ter sido oficializada na capital paulista, pessoas de todo o País fizeram homenagens nas redes sociais para o nordeste, ao ponto de virar o assunto mais comentados do Twitter nesta manhã. Os internautas, incluindo Gilberto Gil e Lázaro Ramos, destacaram a beleza geográfica e a diversidade cultural da região.

Ramos celebrou o dia com uma foto no Farol da Barra, na capital baiana. "Hoje, com meu sorriso aberto diante de um dos símbolos de Salvador, eu quero gritar o meu orgulho por ser nordestino. Abraço forte para todos os conterrâneos", escreveu no Instagram.

O baiano Gilberto Gil comentou a data com sua música Lamento Sertanejo, gravada com Dominguinhos. A canção faz parte do seu DVD ao vivo Fé na Festa, de 2010.

"Nada melhor do que um pretexto para relembrar o clima junino, mesmo em setembro. Para homenagear o Dia do Nordestino, deixa a sanfona, a zabumba e o triângulo tomarem conta da sua playlist", afirmou no Twitter.

Nada melhor do que um pretexto para relembrar o clima junino, mesmo em setembro. Para homenagear o #DiaDoNordestino, deixe a sanfona, a zabumba e o triângulo tomarem conta da sua playlist com vídeos de Fé na Festa: https://t.co/o6czgbqjQH #EquipeGil https://t.co/EOfEeS0biB — Gilberto Gil (@gilbertogil) October 8, 2019

Os demais internautas demonstraram o orgulho de ser nordestino ou de ser descendente. Confira:

Hoje é o dia da galera que ama um cuscuz. Por falar em cuscuz, não confio em ninguém que não gosta de cuscuz. Se não gosta de cuscuz, boa gente não é.#diadonordestino pic.twitter.com/h5W9NO0faw — Cristiani com i (@cristiani_com_i) October 8, 2019

#diadonordestino Tenho inveja dos nordestinos! Os Estados mais bonitos do país estão no nordeste,valorizam demais a cultura que tem,se enchem de orgulho da terra que nasceram,não votaram no Bozo. Enquanto isso nem parente nordestino ou que mora no nordeste eu tenho. — Tatá de Circo (@thatadecirco) October 8, 2019

#diadonordestino Meus pais eram Pernambucanos, saíram de Maraial em 1958 pra SP e depois Rio. Minha māe fazia cuscuz todos os dias pro café e eu sigo essa tradiçāo pq meu ❤️é nordestino. Viva o Nordeste de lugares lindos, pessoas maravilhosas e comidas divinas!❤️ https://t.co/CBucabvtzL — Nira (@niralima) October 8, 2019

SOU NORDESTINO SOU DO CEARÁ E QUEM ACHAR RUIM QUE VÁ SE LASCAR! 8 de Outubro, dia do Nordestino. — Carlos ⓟ (@Carlosmsep1) October 8, 2019