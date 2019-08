Dia do Gato: conheça os gatos de artistas e personalidades

Leo Jaime ao lado de sua gata, Lola Foto: Instagram / @leojaimeoficial

Os gatos são animais tão queridos que possuem duas datas comemorativas criadas especialmente para eles. Uma é o Dia Mundial do Gato, celebrado em 17 de fevereiro. A outra é o Dia Internacional do Gato, celebrado nesta quinta-feira, 8 de agosto.

Diversos artistas e personalidades fazem questão de compartilhar momentos ao lado de seus gatinhos em suas redes sociais. Tatá Werneck, que possui diversos animais em casa, compartilha momentos ao lado de alguns de seus felinos, como Tufo. O cantor Leo Jaime, por sua vez, adotou a gata Lola no último dia 26 de janeiro.

Conheça abaixo os gatos de alguns artistas:

Dia do Gato

O dia 8 de agosto foi instituído como Dia Internacional do Gato. Criado em 2002 pela International Fund For Animal Welfare, a celebração tem o objetivo de debater e conscientizar os tutores de como cuidar corretamente dos seus felinos, garantindo o bem-estar. A data não foi criada simplesmente para valorizar este animal fofinho, mas para conscientizar a população das necessidades e características da espécie, a fim de diminuir o número dos casos de maus tratos e preconceito contra o bichano.

Os felinos ainda são protagonistas de outras datas ao longo do ano: o Dia Mundial do Gato, em 17 de fevereiro; o Dia de Abraçar Seu Gato, em 4 de junho; o Dia Nacional do Gato, em 29 de outubro, nos Estados Unidos; e o Dia Nacional do Gato Preto, em 17 de novembro, também nos Estados Unidos. Leia mais aqui.