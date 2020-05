Dia das Mães: Filhos de Glória Pires celebram com a mãe, avó e babá

Glória Pires ganhou um painel de flores com a palavra mãe; os filhos também presentearam a babá com uma flor Foto: Reprodução Instagram/ @orlandomorais62

Orlando Morais mostrou em seus stories a comemoração do Dia das Mães de sua família neste domingo, 10. Antonia, Ana e Bento Morais, filhos do músico, homenagearam a mãe Glória Pires com um arranjo florido e a mesa de café da manhã decorada com pétalas. Também receberam o carinho a mãe da atriz, Elza Pires, e a babá da Família, Wilma.

Glória Pires desceu as escadas chorando emocionada com a homenagem e beijou os filhos. Em meio ao choro é possível entender que a atriz diz: "vocês sabiam.... que sacanagem!"

O painel de flores com a palavra mãe foi encomendado por Ana que publicou uma foto da mãe com a babá. "Minhas duas mães amores da minha vida", escreveu.

"Olha que lindo babá e todos os filhos que ela criou. Você me criou também, babá. Criou todo mundo", diz no vídeo Orlando enquanto mostra Wilma com Ana, Antonia e Bento.

O cantor ressaltou a ausência de sua mãe. "Queria mandar um beijo para todas as mamães do mundo, que todas sejam muito felizes hoje e sempre. Em especial, para a minha mãezinha amada que está em Goiânia e eu estou em Brasília", afirmou.

Bento também publicou um story para homenagear Glória Pires. "Te amo mais que tudo. Obrigado por sempre me ajudar em tudo", escreveu.

Antonia mostrou a mesa decorada com flores e a participação da avó. "Queria mandar um beijo para todos os meus netos que eu amo muito e estou morrendo de saudade. Esses dias não passam mais", diz Elza Pires.