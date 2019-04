Di Ferrero usa lentes de contato para interpretar Andrea Bocelli no ‘Show dos Famosos’

Di Ferrero Foto: Christina Rufatto / Estadão

O cantor Di Ferrero é um dos participantes do Show dos Famosos, competição musical em que artistas se transformam em cantores nacionais e internacionais no Domingão do Faustão. No último domingo, 21, ele surpreendeu ao dar vida ao tenor Andrea Bocelli.

"Escolhi um desafio, né? Esse programa é isso. Então quis aproveitar para fazer uma coisa que nunca tinha feito, aproveitar os professores e toda a estrutura que o programa me dá para descobrir isso", disse em entrevista ao Gshow.

A interpretação se destacou pelos detalhes: como Bocelli é cego, Di Ferrero usou lentes de contato para viver o personagem com precisão. "O fato de não enxergar é uma coisa muito intensa, mas é um mundo muito lindo. Fiquei duas horas mais ou menos com a lente. É um trabalho de mergulho. Eu fiquei muito feliz, para mim foi muito incrível", comemorou ao fim da apresentação.

Além dele, os artistas Solange Almeida, Mel Fronckowiak e Ceará também se apresentaram no último domingo.