Di Ferrero quebra guitarra durante 'Domingão do Faustão' ao imitar Kurt Cobain

Di Ferrero interpretando Kurt Cobain durante 'Show dos Famosos'. Foto: Reprodução de cena do programa 'Domingão do Faustão'/Globo

O cantor Di Ferrero participou mais uma vez do Show dos Famosos, no Domingão do Faustão, no último domingo, 5. Ele interpretou o cantor Kurt Cobain, da banda Nirvana, com a canção Smells Like Teen Spirit.

Durante a apresentação, ele encenou o clipe da música e logo no começo subiu na mesa dos jurados para imitar a performance do roqueiro. Ao fim da música, o artista quebrou a guitarra e revelou sua admiração por Cobain.

"Realizei um sonho de quebrar uma guitarra em rede nacional. Foi um desafio muito grande. O cara era canhoto e tive que pensar ao contrário [para encenar]", afirmou Di Ferrero. "Eu cantava na escola e deixava as professoras doidas", recordou.

Em seguida, Faustão disse em tom de brincadeira: "Na atual conjuntura da Globo, você não canta mais aqui". Além dele, os artistas Ceará, Solange Almeida e Mel Fronckowiak também se apresentaram.